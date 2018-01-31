Следователь в нетрезвом состоянии выгнал рабочих из квартиры соседей в Москве

Вчера, 20:00

В Москве нетрезвый следователь СК выгнал своих соседей из дома вместе с рабочими, которые проводили ремонт трубопровода. Ему показалось, что подозрительные лица устанавливают взрывчатку.

Руководство СУ СК по Москве намерено проводить проверку по случившемуся неправомерному акту 31 января, участником которого стал непосредственно сотрудник правоохранительных органов, работающий следователем. В доме по улице Мишина, где находилась квартира стража порядка, вспыхнул конфликт между ним и нанятыми рабочими, которые проводили ремонт в соседней квартире. По каким-то признакам, следователь заподозрил мужчин в терроризме и установке взрывчатки.

В результате сами рабочие, равно, как и владельцы квартиры, оказались на улице. Следователь, от которого был слышен запах спиртного, выгнал всех из квартиры. О данном происшествии было сообщено руководству СК, на место прибыли патрульные сотрудники полиции. Служитель порядка не захотел проехать в участок для оформления нужных документов, теперь его ждет проверка руководства.