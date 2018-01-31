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В участок Петербурга доставили мужчин в образе Петра 1 и лошади

Вчера, 19:50

В полицейский участок Санкт-Петербурга были доставлены мужчины в образе Петра 1 и лошади.

В социальных сетях появились сообщения от очевидцев из Санкт–Петербурга о том, что в 28-й отдел полиции Центрального района были доставлены два ряженных мужчины для проведения проверки, один из которых был в образе Петра 1, а второй нарядился лошадью. Задержали их за то, что в центре города они оказывали коммерческие услуги гостям Санкт-Петербурга.

После проведения проверки, один из них предоставил все необходимые документы, позволяющие заниматься коммерческой деятельностью законно, а у второго таких документов не было, в результате чего на него был составлен протокол за совершение административного нарушении. В данный момент мужчин отпустили.


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