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Жительница Краснодара жестоко убила бездомного кота

Вчера, 19:15

Жительница Краснодара жестоко убила кота в центре города за то, что он метил ее дверь.

Очевидцы в центре Краснодара сообщили в полицию об инциденте, который произошел в городе сегодня, около 14.00. Горожане рассказали, что на улице Чапаева в городе Краснодар некая женщина жестоко расправилась с уличным котом. На место происшествия был направлен участковый уполномоченный данного района. Подозреваемая сообщила, что бродячий кот постоянно гадил и метил около двери в ее частном доме, она не выдержала, и выбросила кота с территории своего участка. Однако сразу пять свидетелей заявили, что 40-летняя женщина несколько раз с размаха ударила несчастное животное о бетонный столб. От полученных травм бездомный кот скончался на месте трагедии.

На данный момент проводится проверка, а тело погибшего животного было направлено для проведения экспертизы, после чего примут решение о возбуждении уголовного дела по статье 245 части 1 УК РФ, согласно которой женщине может грозит до трех лет заключения.


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