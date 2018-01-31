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В Москве пенсионерка набросилась на врача «скорой», прибывшей к ней на вызов

Сегодня, 17:55

В Москве врач-реаниматолог скорой медицинской помощи пострадала от нападения пациентки, которой пыталась оказать первую помощь. Инцидент произошёл в Чертаново Южном.

Бригада «скорой» прибыла на вызов сегодня утром, 31 января. Родственники пенсионерки утверждали, что та упала на пол без сознания. Врач поднялась в квартиру женщины, где увидела, что та в окружении пьяных друзей лежит на полу, также находясь в состоянии алкогольного опьянения. Медработник попыталась измерять артериальное давление пациентке, но та, очнувшись, схватила её за волосы и принялась бить головой об угол кровати. К счастью, врача спас водитель, который, почуяв неладное, решил подняться в квартиру. У сотрудницы «Скорой» диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы лицевой части головы.

Ранее мы писали, что в Воронеже пьяный пациент воткнул ножницы в лицо медсестры в местной больнице.


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