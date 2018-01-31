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Под Калугой подросток после драки угодил в больницу

Сегодня, 17:55

В Обнинске Калужской области 14-летнего подростка избила группа сверстников. Школьник получил многочисленные травмы и был госпитализирован в медучреждение.

Как сообщает местная пресса, инцидент произошёл вечером 26 января. Четверо подростков учинили ссору с потерпевшим у здания школы искусств по улице Жукова. Молодые люди внезапно набросились на парня и принялись его жестокого избивать. Личности правонарушителей, а также их мотивы, устанавливает полиция. По факту случившегося назначена проверка. Пострадавший проходит стационарное лечение.

Ранее в Воронеже охрана одного из местных супермаркетов жестоко избила 18-летнего покупателя. Конфликт возник из-за того, что сотрудники ЧОП начали предъявлять парню претензии по поводу парковки автомобиля.


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