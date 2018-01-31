В Воронежской области пьяного рабочего на элеваторе придавило балкой

Сегодня, 17:45

Следственное управление комитета РФ по Воронежской области начало расследование по факту травмы сотрудника в рабочий период на элеваторе в поселке Первомайский.

По предварительным данным, несчастный случай произошел 16 января на территории фирмы «Аквилон». После выгрузки, КамАз поехал отдельно от грузчика и прицепом задел балку, которая обрушилась на мужчину. Мужчина был госпитализирован.

Сообщается, что его перевели в отделение реанимации, но это связано не с травмами, которые он получил на работе, а с внезапным обострением язвы.

Пока следователи устанавливают все подробности произошедшего: проверяют документы и допрашивают сотрудников пострадавшего. По результатам проверки будет принято решение суда. По неподтвержденной информации, рабочий находился в состоянии алкогольного опьянения.