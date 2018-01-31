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Школьница в Вологде вместе с друзьями угнала автомобиль у своего дедушки

Сегодня, 17:33

Школьница в Вологде вместе с друзьями угнала автомобиль у своего дедушки, чтобы покататься.

Жители города Вологды сообщили в полицейский участок, что по городу на автомобиле Mitsubishi разъезжает пьяный водитель. Сотрудники быстро отреагировали, и вскоре в Завокзальном микрорайоне города остановили данный автомобиль. В салоне они обнаружили 16-летнего парня, который управлял данным транспортным средством, а также двух девушек и еще одного молодого человек такого же возраста. Несовершеннолетний водитель, конечно же, не имел ни прав, ни документов на автомобиль.

Вся компания была задержана и доставлена в местный отдел. Выяснилось, что обе девушки накануне сбежали из дома, в связи с чем их разыскивали полицейские. Автомобиль принадлежал дедушке одной из них. Она привела своих друзей в гараж и предложила покататься, идею все поддержали.


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