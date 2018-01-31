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Во Всеволожске тормознули Принца на странном Logan

Сегодня, 17:30

Во Всеволожске остановили Принца на необычном Logan. Происшествие имело место 30 января около пяти часов вечера по улице Ленинградской.

Работниками ГИБДД был остановлен для проверки документов Logan синего цвета. Транспортным средством управлял 26-летний Гатчанин с редким именем Принц. Как выявили сотрудники полиции, данный автомобиль состоит в розыске в Ленинградской области, в частности, в Тихвинском районе. По предварительным данным, в области Принц оказался ещё год назад.

Он прибыл из города Нижний Новгород. Там он ездил на иномарке Hyundai Getz, где и был пойман, как нарушитель правил перевозки и плохочитаемых номеров.


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