В Воронеже родители заперли 2-летнего ребенка в автомобиле на 4 часа

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Сотрудники Росгвардии обнаружили 2-летнего ребенка запертым в автомобиле. Оказалось, что родители оставили малыша на 4 часа в холодном авто, когда в это время наслаждались распитием спиртного в кафе.

Сотрудники правоохранительных органов уличили горе-родителей в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Так, выехавши на вызов в кафе, полицейские заметили плачущего малыша в салоне авто. При попытке открыть дверь, мужчины в недоумении обнаружили, что машина заперта. Далее разыскали владельца транспорта и узнали, что авто припарковано более 4 часов.

В это время мать ребенка и ее сожитель принимали алкоголь в заведении. По факту ведется расследованием. Матери грозит наказание.