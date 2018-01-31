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В центре Москвы неизвестный расстрелял предпринимателя и скрылся

Сегодня, 17:22

Сегодня днём в центре Москвы у бизнес-центра «Святогор» на улице Летниковской неизвестный мужчина расстрелял предпринимателя. Стрелявший скрылся с места происшествия, его розыском занимается полиция.

Сообщение о стрельбе поступило на пульт дежурного в 14:43. К месту сразу же были отправлены наряды полиции, скорая медицинская помощь. На месте было установлено, что в ходе стрельбы был ранен 43-летний бизнесмен, его экстренно госпитализировали в медучреждение. По словам очевидцев, подозреваемый покинул место преступления пешком. При этом к бизнес-центру он прибыл на автомобиле, который бросил на стоянке.

В данный момент возле «Святогора» продолжают работать эксперты, члены следственной группы. Между тем в городе проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника и его возможных подельников.


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