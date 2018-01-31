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Жительница Санкт-Петербурга вызвала МЧС из-за сломанной крышки плиты

Сегодня, 17:20

Жительница Петербурга обратилась в МЧС из-за сломанной крышки плиты. Газовый хлопок в городской службе газа не подтверждён. Оборудывание было проверено и оказалось исправным.

Инцидент имел место по улице Можайского в доме 42. Женщина подумала, что причиной такого звука мог стать взрыв, поэтому вызвала соответствующие службы. На сообщение отреагировали полиция, скорая и аварийная служба газа и сами спасатели. Запахов, указывающих на опасность, не обнаружили. Данный звонок принято считать ложным. Работники газовой службы в результате подтвердили данные в социальных сетях, указав на то, что по вышеуказанному адресу никаких происшествий не зафиксировано.

Хозяйка квартиры попросту перепутала звук стекла с взрывом газа.


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