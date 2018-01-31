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Самолет Осло - Мюнхен с 85 сантехниками вернулся в аэропорт из-за неисправности в санузле

Сегодня, 17:11

Самолет, следовавший по направлению из Осло в Мюнхен, вынужден был вернуться в аэропорт столицы из-за обнаруженной неисправности в санузле, на борту в тот момент находилось 85 сантехников.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Norwegian влетел из столицы Норвегии, однако вскоре обнаружилось, что туалет на борту сломался. Находившиеся в тот момент в самолете 85 сантехников фирмы Rørkjøp попытались починить туалет, однако им не удалось исправить ситуацию, так как необходимо было проводить ремонтные работы с внешней стороны авиатранспортного средства. В итоге, лайнер вынужден был возвратиться в аэропорт в Осло. После устранения неисправности, с задержкой в 3,5 часа после назначенного времени отправления, самолет вылетел в Мюнхен, и на этот раз все прошло благополучно.

Данная ситуация стала новой темой для шуток у норвежских журналистов и интернет-пользователей. Их заинтересовало, сколько же нужно сантехников, чтобы починить самолет. Других же заинтересовало, что такому количеству сантехников одновременно понадобилось в Мюнхене.


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