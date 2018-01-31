В Новороссийске людей пугают в WhatsApp террористами-медиками ИГИЛ

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В Новороссийске зафиксированы случаи рассылки неправдивой информации в мессенджере WhatsApp. Неизвестные якобы предупреждают граждан о новой уловке от ИГИЛ*(деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда). Суть состоит в заражении смертельным вирусом террористами-медиками.

Сотрудники дежурной части отдела МВД России по Славянскому району уверяют граждан, что попытка дестабилизировать ситуацию в регионе злоумышленникам не удастся. На данный момент проводится выяснение обстоятельств дела. По версии следствия, пользователи WhatsApp получили рассылку от неизвестных, выдающих себя за полицейских.

В тексте сообщения сказано, что проводится несанкционированное введение вируса людям Новороссийска. Под видом пробы крови на сахар, человек становится смертельно больным. Текст сообщения подписан полицией и отделом по делам молодежи администрации Славянского района. В тексе указаны настоящие номера правоохранителей.