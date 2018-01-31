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В Рязани голый мужчина час лежал на полу в больнице в луже крови

Сегодня, 16:54

В Рязани голый мужчина лежал на полу в больнице в луже крови, а медики обратили на него внимание только после многочисленных просьб и жалоб других пациентов.

Жительница города Рязань размести в сети видеоролик, на котором видно, как абсолютно голый мужчина лежит на холодной плитке в коридоре городской больницы в луже крови, прикрытый лишь кровавой простынью. При этом автор видео отметила, что мужчина вел себя очень тихо, и лишь иногда натягивал на себя испачканную простынь, пытаясь спастись от холода. Был ли он пьян, женщина не знает. Она была возмущена тем, что уборщица только изредка подходила, и убирала вокруг него кровь веником, а медики не обращали на него никакого внимания. И только после многочисленных просьб и жалоб присутствующих и замечания заведующей данного отделения, его положили на каталку и куда-то увезли.

Автор видео сообщила, что ролик сняла около двух недель назад в приемном покое областной клинической больницы города Рязань.


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