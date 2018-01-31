В Подмосковье загорелся автобус с детьми

Сегодня, 16:38

Юные хоккеисты не смогли добраться до пункта назначения, так как их автобус загорелся в Балашихе (Московская область). В результате ЧП никто не пострадал, детей успели вывести на улицу.

На проходящей через Балашиху автотрассе у перевозившего юных хоккеистов автобуса вспыхнул двигатель. Взрослые сопроводители моментально вывели детей на улицу, благодаря чему никто не пострадал. Через несколько минут на место ЧП прибыл пожарный расчет, быстро ликвидировавший огонь.

Очевидцы загрузили в сеть видеозапись возгорания автобуса с детьми в подмосковной Балашихе.