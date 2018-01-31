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«На случай потопа»: Во Владивостоке на крыше магазина «припарковали» катер

Сегодня, 16:18

Жители Владивостока с удивлением обсуждают в сети запаркованный на крыше одного из местных магазинов катер. Владелец маломерного судна установил его в необычном месте с помощью крана.

Местные жители утверждают, что катер разместили на крыше здания, где раньше располагалась столовая, а сейчас находится магазин. По мнению горожан, таким образом собственник решил сэкономить на оплате услуг пристани. Часть участников обсуждения иронично заметила, что подобное решение станет полезным на случай потопа.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону блогер вынудил судебного пристава заплатить штраф за неправильную парковку. Мужчина разместил свой автомобиль прямо под запрещающим знаком, пренебрегая правилами безопасности движения.


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