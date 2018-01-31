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Укушенная лисой жительница Саратовской области проходит лечение

Сегодня, 15:59

Жители Энгельса напуганы: в городе замечены дикие звери, в частности, лисы. Одна из них укусила женщину, животное найти не удалось.

Очевидцы произошедшего рассказывают, что животных несколько. В управлении Ветеринарией прокомментировали происходящее так: «Специалисты гос. ветеринарной службы уже проводят мероприятия по устранению и прививке животных против бешенства в тех местах, где замечены факты укуса зверями.

Вакцинацию делают в целях предупреждения заражения животных на данной территории». Известно, что пострадавшая женщина находится под наблюдением медицинского персонала.

В связи с учащенными случаями нападения диких животных на людей, работники вет. клиник предостерегают жителей Энгельса от контакта с уличными животными, которые являются главными переносчиками ужасного заболевания. А так же советуют привить домашних животных для предупреждения их заболевания.


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