В Омске женщина купила «светящийся окорок»

Сегодня, 15:23

Жительница Омска предостерегает людей от покупки мяса. В соцсети «ВКонтакте» появился пост в тематической группе «Ревизорро Омск». Аноним интересуется мнением людей по поводу «светящегося окорока».

Омичи пытаются разобраться с происхождением мраморного отлива, на окороке, купленном в магазине города. Одна жительница поделилась в социальной сети снимком неимоверно светящегося мясного продукта.

Комментаторы разделились на два лагеря в этом опросе. Одни считают, что есть подобное «мясо» нельзя и иронично называют причиной свечения «радиацию». Другие подмечают, что покупательница вовсе не ела ранее окорока, поскольку задалась таким странным вопросом. О состоянии здоровья употребляющих странный окорок ведомостей в сети пока нет.