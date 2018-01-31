В Волгограде появился школьный охранник-педофил

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Одного из школьных охранников в Волгоградской области заподозрили в педофилии, за что и уволили с места работы. Такую информацию распространили активисты в социальных сетях.

Дочь одного из школьных охранников в Серафимовичах (Волгоградской области) обнаружила у своего отца фотографии интимного характера и переписку с 13-летней девочкой. Установлено, что охранник таким образом решил разнообразить свою сексуальную жизнь.

Следствие установило, что сперва не молодой мужчина отправлял школьницам свои фотографии интимного содержания, на которых был запечатлен его половой орган крупным планом. В ответ на свои фото, мужчина получал интимные снимки 13-летних школьниц.

Установлено, что педофил устанавливал контакты со своими жертвами в социальных сетях, для чего использовал планшет своей дочери, которая является одногодкой совращенных девочек. Открылась информация из-за неосторожности педофила, который забыл выйти из своего акаунта. Девочка показала все матери, которая пришла в ужас от происходящего и тех извращений, которые совершал ее муж.

Именно жена педофила скачала всю необходимую информацию о деяниях своего благоверного и передала ее в полицию. По данному факту проводится расследование.