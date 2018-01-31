В Архангельске у «Диеты» загорелся вещевой рынок

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31 января в Архангельске около 10:00 по местному времени загорелся вещевой рынок, расположенный на Нагорной улице. В результате ЧП сгорели дотла 4 павильона, никто не пострадал.

Виновницей пожара является одна из работниц архангельского вещевого рынка, расположенного возле магазина «Диета». Женщина не смогла открыть обледеневший замок, после чего попыталась отогреть его. Не зная, что в замочной скважине находится горючая жидкость для заморозки механизма, зачинщица возгорания поднесла к ней зажигалку. Пламя быстро перескочило с замка на обшивку двери, спровоцировав масштабный пожар.

На момент приезда расчета МЧС, 4 павильона вещевого рынка практически полностью сгорели. Пожарникам удалось быстро локализировать и устранить огонь, потерпевших не зафиксировано. Правоохранителям Архангельска предстоит подсчитать сумму причиненного ущерба и определиться с наказанием для виновницы пожара.