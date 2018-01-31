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В Туле найден мумифицированный труп в подвале заброшенного дома

Сегодня, 14:34

В Туле найден мумифицированный труп человека. Находку обнаружили на улице Демонстрации в подвале заброшенного дома. По факту работают специалисты СК по Тульской области.

Правоохранители Тулы проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту обнаружения трупа человека с признаками мумифицирования. Тело еще не опознано, однако предположительно, что погибший человек – лицо без постоянного места жительства. Известно, что будет проведена экспертиза по дознанию о личности умершего человека. Местные жители не понимают, как умерший человек попал в их подвал, поскольку систематично проверяли его содержимое.

К слову, в группе «Подслушано в Туле» в соцсети «ВКонтакте» появился пост о смерти в тульском «Мегафоне».


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