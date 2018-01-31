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В Мурманске мужчина скончался в коме, после того, как выпал из катафалка

Сегодня, 13:51

В Мурманске скончался 61-летний мужчина, который пострадал во время поездки в автомобиле «Соболь» для оказания ритуальных услуг. 21 ноября он выпал на ходу из машины, когда та совершала резкий манёвр, и, получив травму головы, впал в кому.

Близкие погибшего требуют выяснения всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности. В этой связи родственники самостоятельно начали поиск очевидцев данного инцидента и просят откликнуться свидетелей аварии. По одной из версий, мужчина просто не пристегнулся и во время резкого поворота выпал через незапертую дверь.

Ранее мы писали, что в Ростове заметили рейсовый автобус, который разъезжал по городу с открытыми дверьми. Несмотря на создаваемую угрозу безопасности пассажиров и других участников движения, местные жители восприняли инцидент с юмором.


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