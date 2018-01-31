В Ивановской области учительница била школьников указкой

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В Ивановской области учительница русского языка применяла физическую силу и била учеников школы указкой. Прокуратура потребовала открыть уголовное производство в адрес преподователя учебного заведения в городе Пучеж.

Данные неправомерные действия выявили в результате надзорных мероприятий. В ведомство обратился один из учащихся школы. После его слова подтвердили и другие школьники в присутствии родителей.

"В результате проверки установили, с 1 сентября прошлого года по 24 января текущего преподаватель русского языка и литературы на уроках не один раз превышала свои полномочия и била указкой учащихся, причиняя физические и моральные страдания", - сказано в служебной записке.

Результаты комиссии повлекли за собой требование прокурора к директору школы уволить с места работы данного педагога.