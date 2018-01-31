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В Кемерове пьяные родители «потеряли» своих детей

Сегодня, 13:40

К ответственности были привлечены родители из Кемерово, которые «потеряли» собственных детей.

В полицию поступил звонок от женщины, которая сказала, что ее восьмилетний сын и десятилетняя дочь ушли погостить к бабушке, но так и не вернулись обратно домой. Поиски пропавших детей шли всю ночь, когда правоохранительные органы выяснили, что дети ночевали вообще у другой родственницы. Оказалось, что дети погостили у бабушки и пошли домой, но, придя к двери собственной квартиры, так и не смогли в нее попасть, потому что дверь была заперта и на звонок никто из родителей не отвечал. Тогда дети позвонили тёте, которая и забрала их к себе на ночь.

В ходе следствия выяснилось, что дети около часа стучали и звонили в квартиру, но родители были в состоянии алкогольного опьянения и крепко спали.

Семья поставлена на профилактический учет и родителям назначен штраф в сумме 500 рублей за неисполнение своих родительских обязанностей.


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