Стюардесса сломала палец двухлетней девочке из Свердловска

Вчера, 22:59

В прошлом году во время рейса Екатеринбург — Анталия стюардесса прищемила палец двухлетней девочке из Свердловска. Родители ребенка потребовали у авиакомпании компенсацию в 1 000 000 рублей.

Как сообщают в пресс-службе "Уралинформбюро", в мае 2017 года девочка двух лет вместе со своими родителями и бабушкой отправилась на отдых в Турцию. Во время перелета стюардесса прищемила мизинец правой руки ребенка дверью тележки, пока забирала у пассажиров ланч-боксы. После того, как самолет приземлился, у девочки диагностировали перелом.

Ее отец подал иск в адрес авиакомпании, попросив взыскать с нее 1 000 000 компенсации за нанесенный ущерб и страдания малышки. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил, что авиакомпания обязана выплатить истцам 30 000 в качестве моральной компенсации и штраф в размере 15 000.

Компания перевозчик и семья девочки не были удовлетворены таким решением, поэтому поспешили подать апелляции. Суд не внес в приговор никаких изменений.