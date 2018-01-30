РФ не должна реагировать на решение суда по поводу дела Гиркина

Вчера, 22:55

Сенатор Климов считает, что Российской Федерации не стоит реагировать на решение суда Соединенных Штатов Америки по поводу дела господина Гиркина. Ведь суд признал виновным мужчину в гибели пассажиров рейса МН17.

Андрей Климов в эфире радио "Эхо Москвы" выразил свое мнение касательно данного судебного дела. Сенатор считает, что нет никого смысла России реагировать на решение американского суда. Также он заявил о том, что конкретных доказательств вины обвиняемого сотрудники правоохранительных органов США не предоставили.