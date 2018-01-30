VistaNews.ru


В Ульяновске ревнивый муж 20 раз ударил дену топором

Вчера, 22:31

Житель Ульяновска припугнул свою супругу, так как заподозрил ее в измене. Мужчина 20 раз нанес ей удары топором в разные области тела.

Прокуратура Ульяновской области проводит расследование убийства, которое произошло в доме по улице Локомотивной в прошлом году. Судя по материалам уголовного дела, 6 ноября местный 37-летний житель решил припугнуть свою жену, так как он неоднократно ее подозревал в супружеской неверности. Последнюю каплю терпения заполнило то, что накануне трагедии потерпевшая не появилась дома на ночлег.

Сомнения в голове супруга окончательно переросли в основательные теории. Как только женщина появилась дома, ревнивый супруг нанес ей 20 ударов топором. В итоге потерпевшая погибла на месте. На момент смерти ей было 35 лет. На допросе мужчина мотивировал свои действия тем, что совершенно не планировал убивать свою неверную супругу. Изначально он хотел просто ее напугать своим видом с топором в руках.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.