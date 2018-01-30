В Ульяновске ревнивый муж 20 раз ударил дену топором

Вчера, 22:31

Житель Ульяновска припугнул свою супругу, так как заподозрил ее в измене. Мужчина 20 раз нанес ей удары топором в разные области тела.

Прокуратура Ульяновской области проводит расследование убийства, которое произошло в доме по улице Локомотивной в прошлом году. Судя по материалам уголовного дела, 6 ноября местный 37-летний житель решил припугнуть свою жену, так как он неоднократно ее подозревал в супружеской неверности. Последнюю каплю терпения заполнило то, что накануне трагедии потерпевшая не появилась дома на ночлег.

Сомнения в голове супруга окончательно переросли в основательные теории. Как только женщина появилась дома, ревнивый супруг нанес ей 20 ударов топором. В итоге потерпевшая погибла на месте. На момент смерти ей было 35 лет. На допросе мужчина мотивировал свои действия тем, что совершенно не планировал убивать свою неверную супругу. Изначально он хотел просто ее напугать своим видом с топором в руках.