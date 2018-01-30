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В Новосибирске в авто сутки просидел мертвый мужчина

Вчера, 22:07

В Новосибирске обнаружили труп мужчины, который провел сутки за рулем заведенного авто.

Жители Октябрьского района Новосибирска заметили припаркованную Toyota, которая сутки простояла заведенной по адресу ул. Доватора, 29/2. Как выяснилось, за рулем машины находился мертвый мужчина: водитель сидел в неестественной позе, а его лицо приобрело синеватый оттенок.

На место происшествия прибыли следователи, а также работники "скорой помощи". Как сообщается, на теле погибшего не было обнаружено повреждений и следов борьбы. В салоне авто нашли использованный шприц. В следственном комитете не исключают версии с передозировкой наркотиков.

Официальная причина смерти мужчины будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.


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