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В Уфе на остановке загорелась маршрутка с пассажирами

Вчера, 21:30

Сегодня, 30 января, на одной из остановок столицы Башкирии Уфы загорелась маршрутка. Водителю удалось справиться с огнем, пострадавших нет.

Очевидцы пожара поделились видео с места происшествия в социальных сетях. В Уфе в микрорайоне Дема на остановке "Победа" в сторону центра города загорелась маршрутка №257. Водитель общественного транспорта сумел быстро сориентироваться и выбежал с огнетушителем. С огнем он справился самостоятельно.

Как сообщается, люди стоявшие у автобуса, успели отскочить от горящего транспорта.

У маршрутки №257 загорелись габариты. Предположительно, это произошло по причине замыкания в задней фаре транспорта.


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