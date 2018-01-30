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В Воскресенке девочка на коленях выбралась из-под колес автомобиля

Вчера, 20:25

Водитель автомобиля выезжал задним ходом и наехал на школьницу. Данное событие произошло в Воскресенке на улице Андерса. Ради спасения девочке пришлось выползать из-под колес транспортного средства прямо на коленях.

Пока неизвестно, видел ли водитель, что под колесами его авто лежит ребенок. Свидетель произошедшего говорит о том, что передал видео, снятое на камеры видеонаблюдения, в правоохранительные органы. Сотрудники полиции уже провели расследование и нашли виновника происшествия. Родителям школьницы сообщили об инциденте, они оказались в курсе всего. И рассказали о том, что девочка чувствует себя отлично, с ней все в порядке.


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