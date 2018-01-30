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Строительные леса упали в переходе станции метро «Улица 1905 года»

Вчера, 20:15

В Москве зафиксировано падение строительных лесов в переходе станции метро. ЧП произошло на остановке «Улица 1905 года». На месте работают медики, спасатели и полицейские. Данные о пострадавших уточняются. Известно о семи пострадавших.

В переходе станции метро «Улица 1905 года» зафиксировано падение строительной конструкции, которая обеспечивала проведение ремонтных работ на объекте. На месте ЧП работают бригады спасателей, полицейских и медработников.

На данный момент есть информация о семи пострадавших. По оценке специалистов под завалами остаются пару человек. Причины крушения строения выясняются. Также проводится проверка состояния документов по строительному объекту.


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