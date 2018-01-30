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В Воронеже сотрудники ЧОП супермаркета жестоко избили 18-летнего парня

Вчера, 20:10

В здании торгового центра Воронежа сотрудники охраны жестоко избили 18-летнего покупателя. Главной причиной конфликта стали претензии к парню по поводу парковки автомобиля.

Воронежские СМИ опубликовали информацию об инциденте, который произошел внутри торгового центра «Галерея Чижова». Хотя само происшествия случилось около недели назад, жители города все же не перестают обсуждать подробности. Сотрудники частной охранной компании, которые несли службу в здании торгового центра, набросились на одного из посетителей и зверски его избили. На момент происшествия парню было 18 лет.

Главной причиной таких радикальных поступков охранников стали претензии к покупателю относительно места парковки его автомобиля. По мнению сотрудников безопасности, он припарковался в неположенном месте. Сотрудники полиции Воронежа занимаются выяснением подробностей драки. Потерпевший намерен обращаться к экспертам для снятия побоев.


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