VistaNews.ru


В Москве водитель Infiniti не пропустил две пожарные машины и «скорую»

Вчера, 19:37

В социальных сетях широкий общественный резонанс вызвал случай, произошедший в одном из районов Москвы. Водитель Infiniti заблокировал въезд во двор и не пропустил две пожарных машины, а затем и скорую помощь.

По словам спасателей, участников инцидента, они ехали в определенный жилой многоэтажный дом для проведения учений. Спецсигналы не включали. На дорогу навстречу выехала иномарка, водитель которой в приказном порядке потребовал, чтобы семиметровые пожарные автомобили сдали назад почти на 300 метров и пропустили его. Спасатели ответили, что это почти нереально.

На вопрос, что бы он делал, если бы дом действительно горел, водитель заявил о своем полном равнодушии к такому событию. Затем сзади подъехала скорая помощь с сиреной, которая действительно направлялась по срочному вызову. Однако автохам упорно не хотел уступать дорогу. Пришлось трем спецавтомобилям пятиться назад, на что ушел почти час времени.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.