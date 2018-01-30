В Москве водитель Infiniti не пропустил две пожарные машины и «скорую»

Вчера, 19:37

В социальных сетях широкий общественный резонанс вызвал случай, произошедший в одном из районов Москвы. Водитель Infiniti заблокировал въезд во двор и не пропустил две пожарных машины, а затем и скорую помощь.

По словам спасателей, участников инцидента, они ехали в определенный жилой многоэтажный дом для проведения учений. Спецсигналы не включали. На дорогу навстречу выехала иномарка, водитель которой в приказном порядке потребовал, чтобы семиметровые пожарные автомобили сдали назад почти на 300 метров и пропустили его. Спасатели ответили, что это почти нереально.

На вопрос, что бы он делал, если бы дом действительно горел, водитель заявил о своем полном равнодушии к такому событию. Затем сзади подъехала скорая помощь с сиреной, которая действительно направлялась по срочному вызову. Однако автохам упорно не хотел уступать дорогу. Пришлось трем спецавтомобилям пятиться назад, на что ушел почти час времени.