VistaNews.ru


В самолете пьяные пассажиры занялись оральным сексом

Сегодня, 17:10

Пассажиры рейса из Лас-Вегаса в Миннеаполис стали невольными свидетелями пьяной оргии. Пьяная пара занималась оральным сексом, не стесняясь окружающих. Задержанные в свое оправдание заявили, что «это» продлилось две минуты.

Оральный секс не смог дать покоя мыслям влюбленной парочке. Разыгравшийся «аппетит» пришлось утолять прямо в салоне пассажирского самолета. Муж и жена стали заложниками своего опьянения и занялись «этим» под одеялом, не стесняясь остальных. После их задержали правоохранители в Миннесоте, где пара раскрыла все секреты. По их доводам стало понятно, что мотивов для задержания нет, потому как «это» длилось две секунды.

Посмеявшись полицейские таки задержали любовников до выяснения обстоятельств дела. По словам очевидцев, голова женщины находилась под одеялом «не менее десяти минут», а по характерным движениям можно было понять, что происходит.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.