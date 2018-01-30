В самолете пьяные пассажиры занялись оральным сексом

Сегодня, 17:10

Пассажиры рейса из Лас-Вегаса в Миннеаполис стали невольными свидетелями пьяной оргии. Пьяная пара занималась оральным сексом, не стесняясь окружающих. Задержанные в свое оправдание заявили, что «это» продлилось две минуты.

Оральный секс не смог дать покоя мыслям влюбленной парочке. Разыгравшийся «аппетит» пришлось утолять прямо в салоне пассажирского самолета. Муж и жена стали заложниками своего опьянения и занялись «этим» под одеялом, не стесняясь остальных. После их задержали правоохранители в Миннесоте, где пара раскрыла все секреты. По их доводам стало понятно, что мотивов для задержания нет, потому как «это» длилось две секунды.

Посмеявшись полицейские таки задержали любовников до выяснения обстоятельств дела. По словам очевидцев, голова женщины находилась под одеялом «не менее десяти минут», а по характерным движениям можно было понять, что происходит.