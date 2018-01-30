Женщина оскорбила, избила, оплевала и покусала сотрудников ДПС в Вологде

Сегодня, 16:15

В Вологде городской суд внес обвинительный приговор женщине, которая оскорбила, избила, оплевала и покусала сотрудников ДПС.

Инцидент произошел 30 июля прошлого года. Жительница города Вологда, проезжая на своем автомобиле по дороге в Вологодском районе, нарушила правила дорожного движения. Вскоре она увидела наряд ДПС, и попыталась скрыться от них, чтобы избежать ответственности. Вологжанка бросила свой автомобиль, и начала убегать, однако правоохранители вскоре ее задержали. В ответ на это, она начала нецензурно обругивать и плеваться на двух сотрудников ДПС, унижая их тем самым, и делая это в присутствии свидетелей. Однако вскоре женщина решила, что этого недостаточно, и начала избивать инспекторов, а одного из них и вовсе укусила за руку, после чего у него появились в области укуса многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Вологодский суд вынес обвинительный приговор 36-летней женщине по статье 319, а также по статье 318 части 1 (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти), и назначил дебоширке штраф в размере 22 000 рублей.