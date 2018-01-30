В Калининграде загорелся пассажирский автобус

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Пассажирский автобус №8 Калининграда сегодня загорелся около 11:30, возле дома №50 на улице Комсомольской. Причиной ЧП стало задымление двигателя транспортного средства. Пострадавших нет. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.

Сотрудники МЧС региона сообщает о ЧП в Калининграде. По информации пресс-службы в городе было зарегистрировано возгорание в пассажирском транспорте города. Известно, что автобус №8 произвел вынужденную остановку для проверки обстоятельств дела. По информации специалистов, возгорание произошло в результате задымления двигателя и нарушения его функционирования. В результате, около 11:30 зафиксирован факт горения транспорта возле дома №50 на Комсомольской улице.

Как выяснилось, тлела обшивка автомобиля. Задымление удалось устранить огнетушителем. Данных о пострадавших нет, поскольку была проведена экстренная эвакуация людей из салона автобуса.