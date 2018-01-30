VistaNews.ru


В Калининграде загорелся пассажирский автобус

Сегодня, 15:03

Пассажирский автобус №8 Калининграда сегодня загорелся около 11:30, возле дома №50 на улице Комсомольской. Причиной ЧП стало задымление двигателя транспортного средства. Пострадавших нет. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по региону.

Сотрудники МЧС региона сообщает о ЧП в Калининграде. По информации пресс-службы в городе было зарегистрировано возгорание в пассажирском транспорте города. Известно, что автобус №8 произвел вынужденную остановку для проверки обстоятельств дела. По информации специалистов, возгорание произошло в результате задымления двигателя и нарушения его функционирования. В результате, около 11:30 зафиксирован факт горения транспорта возле дома №50 на Комсомольской улице.

Как выяснилось, тлела обшивка автомобиля. Задымление удалось устранить огнетушителем. Данных о пострадавших нет, поскольку была проведена экстренная эвакуация людей из салона автобуса.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.