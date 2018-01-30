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В Тольятти спасателям сняли с женщины наручники после ролевых игр с мужем

Сегодня, 14:56

В Тольятти спасатели были вынуждены снять с женщины наручники после её ролевых игр с мужем. Происшествие имело место в одной из многоэтажек по улице Полякова.

Необычный вызов потревожил сотрудников спасательной службы. За помощью обратилась пара, которая решила попробовать экстремальные утехи. Прибыв на место происшествия спасатели увидели интересную картину: к ноге женщины были пристёгнуты наручники, которые изначально принадлежат её мужу. Как заявил мужчина, ключи находятся непосредственно у него на работе. Даму без заминок и повреждений сотрудники чрезвычайной службы освободили от оков. Муж со своей возлюбленной были очень взволнованы, но загадочно улыбались. Браслеты наручников также не повреждены.


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