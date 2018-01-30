На Колыме спасатели эвакуировали туристов с острова Недоразумения

Сегодня, 14:02

В Магаданской области спасатели предприняли операцию по эвакуации туристов с острова Недоразумения в Охотском море. Экстремалы прибыли с материка на снегоходах и не смогли самостоятельно вернуться из-за ломки льда.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областного МЧС, информация о терпящих бедствие туристов пришла рано утором. Штормовой ветер раскрошил лед в акватории Охотского моря у острова и туристы, которые прибыли туда на снегоходе, оказались в ловушке. У любителей активного отдыха не оказалось с собой палатки и достаточного количества продовольствия.

Спасатели на надувной моторной лодке, используя ледяные разломы, за несколько часов добрались до терпящих бедствие, замерзших туристов и благополучно сняли их с острова. На материке людям была оказана необходимая медицинская помощь. Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятной погодной обстановкой, выезжать на лед, а особенно совершать по нему длительные поездки, не рекомендуется.