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В ресторане японской кухни в Москве нашли обколотый труп мужчины

Сегодня, 13:41

Накануне в ресторане японской кухни «Якитория», расположенной на Сходненской улице в Москве, правоохранители нашли труп мужчины. Первичный осмотр тела показал наличие на руках погибшего множества следов от инъекций.

Об обнаружении обколотого трупа мужчины московским полицейским сообщили сотрудники ресторана японской кухни «Якитория». Прибывшие на место ЧП криминалисты установили, что смерть предполагаемого наркомана наступила 29 января около 00:00. Рядом с телом погибшего правоохранители нашли шприц с неизвестным веществом белого цвета. Труп стражи порядка отправили на судмедэкспертизу, улики – на анализ.

Множественные следы от уколов на руках скончавшегося москвича позволили полиции предположить, что он был заядлым наркоманом. Устанавливается круг общения умершего для проведения следственных бесед.


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