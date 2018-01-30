В Перми бомж спровоцировал пожар на теплотрассе и обгорел

Сегодня, 13:55

В Перми бомж развёл пожар на теплотрассе и обгорел. Об этом сообщили медработники в службу МЧС, что пострадал 44-летний мужчина: он получил ожоги половины своего тела, в частности пострадал живот, лицо, руки, ноги и спина.

Данные травмы определили как ожоги 2 и 3-й степени. Известно, что мужчина находится в медицинском учреждении и его состояние оценивается врачами как тяжёлое. Следствие установило, травмы он получил в силу небрежного обращения с огнём внутри колектора теплотрассы в районе пересечения улиц Геологов и Леонова. Ранее сообщалось, незадолго до этого в Прикамье также по причине огромного пожара одна из семей осталась без жилища.