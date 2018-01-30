В столовой югорского вуза студенты употребляют еду с личинками

Сегодня, 13:09

В столовой югорского вуза студенты обнаружили личинок в своей еде. Фото неожиданной находки вызвало возмущения в сети. Как напечатано в чеке, данная порция обошлась студенту в 92 рубля.

"Знаете, это уже слишком. Я такое не буду есть. Подскажите, к кому обращаться в таких случаях. Я думаю, многие меня поддержат", -комментирует автор фотографии.

Получить какие-либо ответы по этому поводу не удаётся, так как ректоры учебного заведения не известно где находятся и попросту недоступны. Стало известно, вышеупомянутая столовая не имеет прямого отношения к ректору. Существует кафе под названием "Большая перемена", оно является арендатором площади. Его администрация выявила просроченный рис, так как на вкус он был подозрительно сухим. После дали распоряжение закупить 10 кг риса. Именно в этой партии и были обнаружены личинки.