Житель Ленобласти «спрятал» в желудке крупную партию амфетамина

Сегодня, 12:33

Транспортные полицейские Ленобласти задержали 37-летнего гражданина. При уточнении личности, мужчина проглотил при правоохранителях пакетик с крупной партией амфетамина. Из желудка достать «спрятанную» находку помогли врачи. Информацию подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Информация о разоблачении нового наркоторговца в Ленобласти подтвердилась. Так, пресс-служба МВД на транспорте информирует о задержании безработного гражданина, который незаконно занимался хранением и торговлей психотропных средств. Это произошло при проверке документов у 37-летнего гражданина.

Однако, не стесняясь присутствия полицейских, мужчина глотнул пакетик с белым веществом. Врачи провели манипуляции по извлечению содержимого. Оказалось, что неудачно спрятать, подозреваемый пытался партию амфетамина. Теперь виновнику светит штраф, тюремное наказание и уголовная ответственность.