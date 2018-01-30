В Волгограде мать учила 16-летнюю дочь воровать

Сегодня, 12:05

Мать и дочь попались на воровстве в одном из магазинов Волгограда. Оказалось, что мать учила воровать свою 16-летнюю дочь.

Вчера 29 января в одном из продуктовых магазинов Волгограда были задержаны мать и дочь, которые пытались выкрасть из торговой точки продукты питания и товары хозяйственного назначения. Охрана супермаркета вызвала тревожной кнопкой бойцов Росгвардии, которые установили, что 37-летняя женщина специально учила свою 16-летнюю дочь воровству. После того, как охрана магазина изъяла все украденные товары, оказалось, что стоимость краденного очень значительная.

На место инцидента вызвали сотрудников полиции, которые и забрали мать и дочь в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств дела. Известно, что за совершение преступления обеим грозит наказание, относительно матери будет проведено разбирательство в отношении недобросовестного выполнения материнских обязанностей и привлечение несовершеннолетней девочки к преступной деятельности.

Согласно имеющейся статистике, в последнее время кражи в магазинах стали происходить гораздо чаще. Такая тенденция связанна с тяжелым экономическим положением некоторых слоев населения.