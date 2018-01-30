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В Усть-Илимске женщина лишилась ноги из халатности врачей

Сегодня, 11:53

В Усть-Илимске халатные врачи лишили ноги пациентку. Пресс-служба городского суда сообщает об удовлетворении иска, поданного жительницей города в качестве компенсации нанесённого морального вреда от медработников больницы.

По причине некачественного обслуживания, пострадавшей ампутировали конечность. Теперь женщина требует с больницы 100 тысяч рублей. По её словам, она обратилась в медицинское учреждение по причине боли и отёка стопы. Был произведён осмотр, после её направили на госпитализацию в хирургию, но тут же отказали в силу отсутствия мест. Истец пошла непосредственно к хирургу, где было назначено обследование. Врач посоветовал к обратиться к врачу-терапевту и ревматологу. Так как талоны на приём отсутствовали, женщина смогла попасть в нужный кабинет только через 10 дней. После процесса госпитализации горожанка лишилась ноги. Росздравнадзор явился в клинику с проверкой и выявил нарушения. Как оказалось, хирург городской больницы при первичном и вторичном осмотрах поставила неправильный диагноз и неверную врачебную схему для лечения.


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