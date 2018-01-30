В Петербурге старшеклассницы изнасиловали школьницу

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В Санкт-Петербурге оперативные сотрудники проверяют информацию о сексуальном насилии в стенах одной из школ Приморского района. На данный момент две девятиклассницы подозреваются в насильственных действиях сексуального характера в отношении ученицы восьмого класса.

По сообщению коммуникационного подразделения районной полиции, в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать учащейся восьмого класса общеобразовательной средней школы. Женщина утверждает, что ее дочь после окончания занятий в школе была встречена двумя старшеклассницами, которых ранее знала только визуально.

Девятиклассницы вначале открыто предлагали девочки совершить с ними действия сексуального характера. Затем, после решительного отказа, подозреваемые, применив силу, надругались над жертвой. В настоящее время ведется доследственная проверка, которая состоит из опроса свидетелей, представителей администрации учебного заведения и школьного психолога. Беседа с подозреваемыми ведется в присутствии их родителей.