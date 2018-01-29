В Благовещенске автомобиль обсыпали перьями и облили водой

Вчера, 21:19

Благовещенские "доброжелатели" засыпали автомобиль перьями и сверху облили водой. Предполагается, сделали это, чтобы отомстить владельцу машины.

Фотографию иномарки в перьях активно обсуждают в социальных сетях. В сообществе kriminal.blg в Инстраграм под снимком указано, что автомобиль припаркован неподалеку от Благовещенского железнодорожного вокзала. Сообщается, что "мстители" не только засыпали капот и лобовое стекло машины перьями, а и полили сверху водой.

Тем временем, комментариев под публикацией становится все больше. Часть пользователей поддерживают неизвестных, аргументируя позицию тем, что, видимо, владелец авто заслужил. Другие недоумевают, зачем нужно было портить машину, если можно высказать свои претензии лично.