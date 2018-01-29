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Россиянин час провисел на самой опасной тарзанке и выжил

Вчера, 20:53

В Китае, а если быть точнее, то в районе под названием Макао, русский турист решил прокатиться на тарзанке. Неожиданно для всех что-то прошло не так и россиянин провисел на тросе около часа на расстояние 50-60 метров от земли. В результате мужчина был доставлен в больницу с переохлаждением.

Стоит обратить внимание на то, что температура воздуха в этот день была около +8 градусов, а погода была ветренной и прохладной. Собственно поэтому не удивительно, что турист переохладился. По предварительным данным, виновником произошедшего является система безопасности, которая из-за холода приостановила движение каната.

Мужчину спасали при помощи 70-метровой лестницы несколько аварийных бригад. Также присутствовали пожарные и медики.


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