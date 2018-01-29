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На Урале водитель автобуса высадил школьника за 3,5 км от дома ради экономии горючего

Вчера, 20:37

В Свердловской области широкий общественный резонанс получил вопиющий случай, который уже привлек внимание прокуратуры и следственного комитета. Водитель автобуса ради экономии горючего изменил маршрут и высадил 14-летнего школьника в мороз за три с половиной километра от дома.

Пока что показания самого школьника, его матери и нескольких очевидцев сходятся в главном. Водитель рейсового автобуса не пожелал ехать по заранее определенному маршруту, который был заявлен в специальном документе и не доезжая почти четыре километра до деревни Кодинка, свернул на другую трассу. При этом подростку пришлось выйти на дорогу при температуре минус 34 градуса по Цельсию и добираться до дома пешком.

Мать ребенка заявляет, что ее сын пришел очень замерзшим и только чудом избежал обморожений. Поэтому в правоохранительные органы была направлена жалоба, которую в настоящее время проверяет прокуратура и следственный комитет. Следователи утверждают, что в случае доказательства вины водителя он будет привлечен к уголовной ответственности, а с перевозчиком расторгнут контракт.


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