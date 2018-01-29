В Петропавловске пьяная девушка влезла в драку с полицейским

Вчера, 20:09

В Петропавловске женщина обвиняется в нападении на сотрудника правохранительных органов, который приехал по вызову жильцов дома. Ей светит до 5 лет тюрмы.

Сообщается, что в октябре выпившая девушка ссорилась с подругой около дома. Девушка громко разговаривала и выражалась матом. На место события приехали полицейские, однако обвиняемая женщина не хотела успокаиваться и ударила сотрудника в лицо кулаком, не желая отвечать за совершенные ею действия. Сотрудники подтверждают, что собрана достаточная доказательственная база, дело отправлено прокурору и будет передано в суд для дальнейших действий.

Девушка обвиняется в преступлении по статье ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть совершение насилия по отношению к представителю власти. Эта статья предусматривает лишение свободы от 5 лет.