В Твери обнаружили мороженную салаку с листериями‍

Сегодня, 04:30

Сотрудники областного управления Россельхознадзора по Тверскому региону во взятом образце мороженной салаки на предприятии ООО «Ареал-СТ» после исследований выявили листерии.

В рамках усиленного мониторинга пищевой продукции, на рыбоконсервном заводе ООО "Ареал-СТ", расположенном в городе Тверь, по улице Коминтерна, д.97, представителями областного Россельхознадзора были взяты пробы мороженной салаки. Производителем данной рыбы является АО "Новоладожская рыбная компания", расположенное в Волховском районе. После проведенных соответствующих исследований ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», в данных материалах были выявлены бактерии Listeria monocytogenes.

Отмечается, что в отобранных полтора месяца назад образцах рыбы, после проведения экспертизы, уже были обнаружены листерии. Руководство регионального Россельхознадзора сообщили о принятии мер в рамках полномочий, определяемых законодательством.